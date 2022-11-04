В результате вражеских обстрелов погиб 32-летний тренер из Днепра

На фронте погиб 32-летний тренер из Днепра.

О гибели воина сообщили на странице Национальной федерации пауэрлифтинга.

Павел Медведь – 32-летний спортсмен, который добровольно пошел защищать Украину. Известно, что Павел служил в батальоне разведки «Скала» Сухопутных Войск ВСУ.

Тяжелая потеря в семье чемпионки мира и Европы Оксаны Медведь. Слова не могут передать ту грусть и сожаление, которые сейчас испытывают родные и близкие героя. Он был светлым и добрым, любил жизнь и всех, кто был с ней рядом, верил в победу и боролся за Украину. Вся наша спортивная семья выражает глубокие соболезнования жене Павла и его родным и друзьям, отметили в федерации.