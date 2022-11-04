В результате вражеских обстрелов погиб 32-летний тренер из Днепра

О гибели воина сообщили на странице Национальной федерации пауэрлифтинга.
Павел Медведь – 32-летний спортсмен, который добровольно пошел защищать Украину. Известно, что Павел служил в батальоне разведки «Скала» Сухопутных Войск ВСУ.
Тяжелая потеря в семье чемпионки мира и Европы Оксаны Медведь. Слова не могут передать ту грусть и сожаление, которые сейчас испытывают родные и близкие героя. Он был светлым и добрым, любил жизнь и всех, кто был с ней рядом, верил в победу и боролся за Украину. Вся наша спортивная семья выражает глубокие соболезнования жене Павла и его родным и друзьям, отметили в федерации.
Читайте также:Яна Юхименко
Автор:
В Днепре проезд в маршрутке в одну сторону обойдется в…
В Днепре в McDonald's на Старомостовой был замечен персонал.
В Днепре поймали восьмерых участников "банды", подозреваемой в рейдерском захвате…
В Днепре очередные отключения газа.
В Днепре проезд в маршрутке в одну сторону обойдется в 15 грн, на трамвае или троллейбусе – 8 грн. Если в место, где вы работаете от дома можно добраться только с помощью «рогатого» или трамвая – то это большая удача…
Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №7687 о порядке бронирования военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.
В Днепре в McDonald's на Старомостовой был замечен персонал.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что власть в россии переходит в руки уголовно-террористической группировки и сама рф превратилась в "failed state".
В Днепре поймали восьмерых участников "банды", подозреваемой в рейдерском захвате промышленного предприятия.
Сегодня в Днепре некоторые жители остались без воды.
В Днепре очередные отключения газа.
Российские оккупанты систематически атакуют объекты критической инфраструктуры Украины.
ЮНЕСКО заявило, что большинство известных в мире ледников исчезнет к 2050 году.
Захватчики будут пытаться в течение двух недель подключить ЗАЭС к российской энергосистеме.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!