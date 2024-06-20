В результате вражеской атаки сегодня в Днепре света не будет дольше, чем планировалось

В Укрэнерго известили украинцев об изменениях в отключении света.

Соответствующая публикация была размещена на официальном канале компании.

В результате ночной российской атаки объем ограничений потребления увеличен с 11:00, — говорится в сообщении.

Следовательно, отключать свет сегодня будут на более долгое время, чем планировалось вчера. Подробности о графиках почасовых отключений можно получить на официальных сайтах ДТЭК и ЦЭК.

Сегодня враг атаковал Днепропетровщину, в результате чего были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и теплоэнергостанция ДТЭК.

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