В результате вражеской атаки по Никополю ранения получили 83-летняя женщина и ее внучка

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Во двор частного дома попал вражеский снаряд. В результате взрыва травмы получила 83-летняя бабушка и ее 16-летняя внучка.
15 декабря около 16 на линию 102 поступило сообщение, что в результате обстрела пострадали люди. На место атаки выехал наряд отдела реагирования патрульной полиции Никопольского РУП. Полицейские обнаружили двух раненых женщин и доставили их в больницу, — говорится в сообщении.
Вражеская артиллерия также обстреливала в течение дня частный сектор еще несколько раз.
Полиция задокументировала военные преступления на территории Никопольского района.
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