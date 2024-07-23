В результате вражеской атаки на Днепропетровщину пострадали трое детей

В результате вражеских обстрелов пострадали дети.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил об очередной атаке врага на Никопольщину.

Утром было известно о том, что российская армия била по району из тяжелой артиллерии, запустила два десятка снарядов. Под ударом оказались Марганецкая и Покровская общины. Утром агрессор попал по району дроном-камикадзе.

В 11:30 стало известно о раненых в Марганце — троих детях. В результате удара дроном-камикадзе осколочные поражения получили два парня 14 лет и один — 13-летний.

Пока их состояние средней тяжести. Детей госпитализирован для оказания дальнейшей медицинской помощи.

Поврежденные частные дома:

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