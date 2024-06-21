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В результате вражеской атаки на Днепропетровщину 21 июня пострадали люди

Сегодня 18:48
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Днем враг гасил по Никопольщине и запустил ракету в Кривой Рог.

Новости Днепра про В результате вражеской атаки на Днепропетровщину 21 июня пострадали люди

О последствиях атак рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сегодня, 21 июня, после обеда агрессор попал ракетой по продовольственному составу в Кривом Роге. В результате пострадали два человека 60 и 22 лет. К счастью они получили легкие ранения, помощь медиков получили на месте.

Кроме этого, за день враг атаковал Никопольщину минимум 15 раз: гасил из тяжелой артиллерии, ударил дронами-камикадзе, сбросил боеприпас с БпЛА.

Известно об одной пострадавшей — 71-летней женщине. Ее состояние удовлетворительное.

Изуродованы 12 частных домов, столько же хозяйственных построек. Повреждены гараж, легковые автомобили, два газопровода, линии электропередач, — доложил Лисак.

Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре устанавливают окна в домах, пострадавших в результате ракетной атаки 4 июня.

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