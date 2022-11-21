В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибло почти пол тысячи детей

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2 719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 424, Харьковской – 266, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 75, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 64, Днепропетровской – 32.

По состоянию на утро 21 ноября 2022 года более 1276 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 437 детей погибли и более 839 получили ранения разной степени тяжести.

По информации ювенальных прокуроров, 437 детей погибли в результате вооруженной агрессии России в Украине.

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