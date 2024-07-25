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В результате стрельбы в Днепре на Набережной Победы пострадал мотоциклист: комментарий полиции

Сегодня 10:21
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Стали известны детали инцидента на Набережной Победы.

Новости Днепра про В результате стрельбы в Днепре на Набережной Победы пострадал мотоциклист: комментарий полиции

Вчера, 24 июля, вечером в Днепре посреди дороги Набережной Победы якобы произошла стрельба. По словам очевидцев, у водителя BMW произошел конфликт с мотоциклистами.

Позже в сети распространилось видео якобы пострадавшего в результате вооруженной стычки. На момент записи он находится в больнице.

По словам раненого мотоциклиста, он подошел к автомобилю BMW, где находился его приятель. После этого на него брызнули газовым баллоном, а потом из авто вышел водитель и начал стрелять из пистолета. В результате этого мотоциклист был ранен в ногу.

Кадры из опубликованного видео:

Корреспонденты dnepr.info узнали в полиции, что факт имел место. Спикер Днепровского районного управления полиции Алина Стадник дала нам официальный комментарий по поводу инцидента:

Факт имел место. Мужчина задержан. По факту хулиганских действий возбуждено уголовное производство.

Напомним, нашим корреспондентам удалось получить комментарий полиции насчет ДТП, которое произошло при участии подростков в Днепре на Слобожанском проспекте.

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Новости Днепра про В результате стрельбы в Днепре на Набережной Победы пострадал мотоциклист: комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про В результате стрельбы в Днепре на Набережной Победы пострадал мотоциклист: комментарий полицииРусский

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