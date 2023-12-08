В результате ракетной атаки в Павлоградском районе поврежден храм с 200-летней историей

В Павлоградском районе во время утренних ракетных обстрелов пострадал церковный храм.

Утром 8 декабря Павлоградский район содрогнулся от взрывов. Под атакой находились местный объект промышленности и частный сектор. Более 20 домов повреждены, один человек погиб и еще 8 человек получили ранения. Как оказалось, при обстреле также пострадал Спасо-Преображенский храм.

Об этом сообщили в Днепровской епархии православной церкви Украины.

Спасо-Преображенский храм расположен в поселке Новоязовское, Павлоградского района. Взрывной волной в храме выбило окна, также повреждены кровля, фасад храма и колокольня.

Как отмечают церковники, храм является памятником архитектуры, имеющим двухсотлетнюю историю. В следующем году исполнится 210 лет со дня его основания.

Построили храм в 1814 году. Тогда средства на его возведение предоставил полковник армии русской империи Павел Хандеев. Таким образом, меценат решил отпраздновать победу над Наполеоном в 1812 году. Освятили церковь на Петра и Павла.

В 20-м веке, после прихода к власти советских чиновников, храм, как и сотни других, закрыли. Во время войны постройка сильно пострадала, а потом в помещении хранили зерно. После окончания Второй мировой здание восстановили, собрав на его реконструкцию пожертвования прихожан.

В конце 1960-х храм снова закрыли и даже собрались взорвать. Тогда церковь устояла, а взрывная волна была ощутимо только близлежащим домам.

С 1986 по 1989 велась реконструкция помещения за счет колхоза «Прогресс». Два года храм работал культурным центром села. В начале 1991 года жители села пригласили протоиренея Валентина Цешковского, который 19 января провел в церкви первое богослужение с водосвятием.

Тогда Преображенский храм пересвятили в Спасо-Преображенский.

Настоятели церкви просят приобщиться к восстановлению святыни.

Телефон для справок: +380507764873 священник Владислав Тимфиев, настоятель храма.

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