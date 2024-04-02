В результате ракетной атаки на Днепр пострадали четверо детей: официальные детали

В Днепре возросло количество раненых из-за ракетной атаки.

До 9-ти увеличилось количество пострадавших в результате ракетной атаки на Днепр во вторник, 2 апреля. По уточненным данным, ранения получили четверо детей – от 14 до 17 лет. Всем оказывают медпомощь, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Как уточнил председатель облсовета Николай Лукашук, пострадали четверо несовершеннолетних — один мальчик и три девочки — 2006-2009 годов рождения. У них легкие ранения. Их задели обломки стекла, когда дети бежали к укрытию.

Среди пострадавших и пятеро взрослых. Из них двое, мужчина и женщина, госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Из-за удара выбитые окна, есть повреждения помещений. На парковке загорелись машины. Остальные детали еще уточняют.

Как сообщили в Воздушном командовании Схід, одну крылатую ракету удалось сбить.

Над городом Днепр подразделением Воздушное командование «Схід» сбито управляемую авиационную ракету Х-59, — говорится в сообщении военных

Фото: Суспільне

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