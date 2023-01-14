В результате ракетного удара в Днепре пострадали по меньшей мере 10 человек, из которых двое — дети: новые фото с места событий

Здание почти полностью разрушено, а под завалами остаются люди. На месте работают спасатели и все необходимые спецслужбы.
Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале сообщил о жертвах.
Так, по предварительной информации, есть десять раненых, двое из которых — дети. Трое пострадавших тяжелые. Все сейчас в больнице, где за их жизни борются медики.
Также Резниченко показал новые фото с места, где Россия совершила очередной акт террора.
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