В результате ракетного удара в Днепре пострадали по меньшей мере 10 человек, из которых двое — дети: новые фото с места событий

14 января Россия атаковала Днепр ракетами, одна из которых попала в многоэтажный жилой дом, где жили мирные люди.

Здание почти полностью разрушено, а под завалами остаются люди. На месте работают спасатели и все необходимые спецслужбы.

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале сообщил о жертвах.

Так, по предварительной информации, есть десять раненых, двое из которых — дети. Трое пострадавших тяжелые. Все сейчас в больнице, где за их жизни борются медики.

Также Резниченко показал новые фото с места, где Россия совершила очередной акт террора.

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