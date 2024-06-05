В результате ракетного удара по Одессе погиб 21-летний военный с Днепропетровщины

31 мая в результате обстрела Одессы погиб Сирота Илья из Днепропетровской области.

21-летний Илья Сирота был старшим матросом и погиб в результате ракетного удара по порту в Одессе. У военного остались родители и брат.

Об этом сообщил мэр Каменского Андрей Билоусов в своем телеграмм-канале.

«От имени всей громады, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника», — написал Андрей Белоусов.

Илья Сирота родился 8 марта 2003 в Днепре. В 2020 году окончил среднюю общеобразовательную школу №36. С 2021 года он находился на контракте с ВСУ и защищал Украину во время полномасштабного вторжения.

Прощание с бойцом и панихида состоится 6 июня в 11:00 в Каменском в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (ул.Сергия Слисаренко, 34). Похоронят Илью Сироту в 12:00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.

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