В результате очередного обмена освобождены 32 защитника Украины

Среди освобожденных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Многие из этих людей считались пропавшими без вести.
Погибший израильтянин Дмитрий Фиалка в последние два года проживал в Украине, работал детским тренером по футболу в клубе «Динамо» (Львов). Он воевал за Украину, именно здесь он встретил девушку, у них родились дети. На фронт ушел добровольцем.
Сегодня также был освобожден рядовой, который служил вместе со своим старшим братом. Брат погиб на его глазах, а младший брат в тот же день попал в плен. У старшего брата осталась жена и две дочери.
Все бойцы сейчас проходят медицинское освидетельствование, будут восстанавливаться, и вскоре увидят своих родных.
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