В результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД, – глава Нацполиции

Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС.

Как сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.

Всего известно о 15 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета.

22 потерпевших находятся в больнице, из которых 10 детей.

На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия.

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