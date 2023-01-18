В результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД, – глава Нацполиции

Как сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.
Всего известно о 15 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета.
22 потерпевших находятся в больнице, из которых 10 детей.
На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия.
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