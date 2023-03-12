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  • В ресторане в центре Днепра слушали Лепса, поддерживающего российскую войну в Украине (ВИДЕО)

В ресторане в центре Днепра слушали Лепса, поддерживающего российскую войну в Украине (ВИДЕО)

Сегодня 17:53
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В Днепре слушали Лепса в одном из ресторанов.

Новости Днепра про В ресторане в центре Днепра слушали Лепса, поддерживающего российскую войну в Украине (ВИДЕО)

9 марта над городом летали российские ракеты, а вчера в ресторане в центре Днепра звучали песни Лепса, активно поддерживающего российскую войну в Украине. Об этом сообщают днепряне, ставшие свидетелями этого действа.

Видео, на котором слышно известную «Рюмку водки на столе» разлетелось телеграмм-каналами.

Днепряне утверждают, что русскую музыку включали в ресторане «Пастораль». Следует отметить, что включали не версию в исполнении Лепса. На записи слышно, что песню исполняет женщина. Скорее всего, это либо певица, работающая в заведении, либо в тот вечер посетители пели караоке.

Отметим, 19 июня Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора».

Закон уже вступил в силу, поэтому в Украине запрещено публично включать музыку, созданную гражданами государства-агрессора. Это касается музыки в общепитах, торговых центрах и маршрутках. К публичное исполнение относят также караоке или перепевка песен другими людьми.

К исключениям относятся песни на русском языке авторства иностранных граждан. Из черного списка могут вычеркнуть российского артиста, который публично высказался против войны и обратился с соответствующим заявлением в СБУ. Впрочем, в случае с Лепсом этого не произошло, ведь певец поддерживает войну РФ против Украины и даже приезжал на временно оккупированную Россией часть Донбасса.

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Новости Днепра про В ресторане в центре Днепра слушали Лепса, поддерживающего российскую войну в Украине (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В ресторане в центре Днепра слушали Лепса, поддерживающего российскую войну в Украине (ВИДЕО)Русский

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