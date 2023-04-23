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В ресторане в Днепре живут и работают карликовые свинки

Сегодня 16:33
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В одном из днепровских ресторанов работают минипиги.

Новости Днепра про В ресторане в Днепре живут и работают карликовые свинки

Такие необычные сотрудники поселились в одном из ресторанов Днепра, сообщает ДнепроTV.

Как рассказали владельцы ресторана, они искали для своего заведения какую-то интересную изюминку. Сначала хотели завести попугайчика или канарейок, а затем решили пригласить к себе «работать» карликовых свинок.

И вот уже полтора месяца, два минипига Шанель и Цезарь, работают вместе с поварами и официантами. Основная обязанность зверей – развлекать посетителей своим присутствием. В ресторане есть два зала – один для тех, кто не против присутствия свинок, а другой для тех, кому некомфортно есть вместе с хвостатыми сотрудниками.

Официанты рассказывают, что Шанель любит выпрашивать еду у посетителей, а Цезарь ревнует людей к своей коллеге, поэтому сразу бежит в ее сторону, если кто-нибудь из гостей гладит свинку. Владельцы говорят, что перед тем, как прикоснуться к зверям, клиентам дают антисептик. Это для того, чтобы они могли обработать руки до и после контакта с животными.

Шанель и Цезарь выглядят аккуратными, ведь за чистотой поросят следят их «коллеги». Купают зверей раз в 10 дней. У обоих свинок есть ветеринарные паспорта и все необходимые прививки.

Администратор заведения говорит, что Законом Украины не запрещено пребывание домашних животных в общепитах. Главное, чтобы за ними ухаживали и животные жили в комфортных условиях.

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