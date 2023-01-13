В реке Днепр внезапно погибло большое количество рыбы (ВИДЕО)

В Днепре гибнет рыба.

В реке Днепр внезапно погибло большое количество рыбы. Жители Днепропетровщины публикуют видео, где видно, как на поверхности воды лежат сотни замерзших рыб.

Доподлинно неизвестно, что стало причиной массовой гибели рыбы, но жители области предполагают, что это произошло из-за резкого падения уровня воды в реке и морозов.

Напомним, ранее на Победе снова обмелела река. Сильнее всего это заметно в районе Косы на ж/м Победа-6. Здесь на середине Днепра воды по колено.

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