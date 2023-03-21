В разведке намекнули, что неизвестно, жив ли путин вообще

В связи с этим представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что у украинской разведки нет доказательств того, что это был настоящий президент россии, а не его двойник.
Почему вы уверены, что это был именно владимир путин в Мариуполе? У нас нет никаких доказательств того, что этот человек был путиным. Мужчина, похожий на владимира путина, действительно зафиксирован на этих кадрах, — сказал Юсов в эфире национального телемарафона в понедельник.
Он отметил, что в экспертной среде сейчас ведутся дискуссии о том, жив ли путин вообще.
Но если жив, то мы видим обычно встречи владимира путина того самого за длинным столом на огромном расстоянии от живых людей. У него дрожит одна рука и много других уже характерных признаков, которые хорошо характеризуют самого путина. Среди этих характерных признаков нет прогулок по вечернему Мариуполю, общения с мирными жителями во дворах, — отметил Юсов.
По его словам, «это хорошая режиссура», и российская пропаганда умеет делать “разные постановочные сеансы».
Напомним, ранее мы писали, что международный ордер на арест путина действует пожизненно, – прокурор МУС.
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