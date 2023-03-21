Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В разведке намекнули, что неизвестно, жив ли путин вообще

Сегодня 12:20
просмотров

Недавно владимир путин "посетил" временно оккупированный Мариуполь.

Новости Днепра про В разведке намекнули, что неизвестно, жив ли путин вообще

В связи с этим представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что у украинской разведки нет доказательств того, что это был настоящий президент россии, а не его двойник.

Почему вы уверены, что это был именно владимир путин в Мариуполе? У нас нет никаких доказательств того, что этот человек был путиным. Мужчина, похожий на владимира путина, действительно зафиксирован на этих кадрах, — сказал Юсов в эфире национального телемарафона в понедельник.

Он отметил, что в экспертной среде сейчас ведутся дискуссии о том, жив ли путин вообще.

Но если жив, то мы видим обычно встречи владимира путина того самого за длинным столом на огромном расстоянии от живых людей. У него дрожит одна рука и много других уже характерных признаков, которые хорошо характеризуют самого путина. Среди этих характерных признаков нет прогулок по вечернему Мариуполю, общения с мирными жителями во дворах, — отметил Юсов.

По его словам, «это хорошая режиссура», и российская пропаганда умеет делать “разные постановочные сеансы».

Напомним, ранее мы писали, что международный ордер на арест путина действует пожизненно, – прокурор МУС.

Читайте также:

Новости Днепра про В разведке намекнули, что неизвестно, жив ли путин вообщеУкраїнська Новости Днепра про В разведке намекнули, что неизвестно, жив ли путин вообщеРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    “Бавовна” в Джанкое: оккупанты ввели в городе режим чрезвычайной ситуации
    Новости Украины
    Сегодня 11:15
    “Бавовна” в Джанкое: оккупанты ввели в городе режим чрезвычайной ситуации

    Вечером 20 марта во временно оккупированном Крыму в районе города…

    Организовывал пыточные: в ГУР подтвердили ликвидацию известного предателя на Херсонщине
    Новости Украины
    Вчера 15:00
    Организовывал пыточные: в ГУР подтвердили ликвидацию известного предателя на Херсонщине

    На днях СМИ сообщали, что в поселке Юбилейное (Херсонская область)…

    Дочь осталась без отца: в Бахмуте погиб 45-летний полицейский с Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Вчера 13:29
    Дочь осталась без отца: в Бахмуте погиб 45-летний полицейский с Днепропетровщины

    Вечная память!

    Днепряне, будьте внимательны: хакеры из россии распространяют вирусы через торренты
    Новости Днепра
    Вчера 11:39
    Днепряне, будьте внимательны: хакеры из россии распространяют вирусы через торренты

    Будьте внимательны!

    Последние новости

    Чтобы получить гражданство Украины нужно сдавать экзамены: какие именно
    Чтобы получить гражданство Украины нужно сдавать экзамены: какие именно

    В Украине ввели экзамены для людей, желающих получить гражданство.

    Сегодня 15:22
    просмотров
    Днепр продолжает системно обеспечивать необходимым бойцов на передовой
    Днепр продолжает системно обеспечивать необходимым бойцов на передовой

    Днепр продолжает снабжать украинских защитников всем необходимым.

    Сегодня 15:05
    0
    просмотров
    В Днепре неизвестный возле подъезда ограбил супругов: комментарий полиции
    В Днепре неизвестный возле подъезда ограбил супругов: комментарий полиции

    18 марта около 22:00 возле подъезда многоэтажного дома на улице Квитки Цисык неизвестный мужчина ограбил супружескую пару.

    Сегодня 14:49
    1
    просмотров
    Как записаться к врачу в Днепре: ТОП-4 портала с расписанием и полной информацией о медиках
    Как записаться к врачу в Днепре: ТОП-4 портала с расписанием и полной информацией о медиках

    С 1 апреля в Украине отпускать часть препаратов в аптеках будут только по рецепту врача. Выписать его может любой врач, работающий в любом медицинском учреждении, а вот обязательным условием для получения рецепта пациентом должна быть его регистрация в системе e-Health…

    Сегодня 14:28
    просмотров
    В одном из городов Днепропетровщины усилят контроль за соблюдением комендантского часа
    В одном из городов Днепропетровщины усилят контроль за соблюдением комендантского часа

    В Новомосковске усилят комендантский час из-за недавнего убийства молодого парня.

    Сегодня 14:12
    просмотров
    Потерялись: в Днепре патрульные помогли 90-летнему дедушке и 6-летней девочке
    Потерялись: в Днепре патрульные помогли 90-летнему дедушке и 6-летней девочке

    Патрульные Днепра часто разыскивают детей и взрослых, которые потерялись. Недавно они вернули домой дедушку и маленькую девочку.

    Сегодня 13:29
    0
    просмотров
    В Днепре остановился металлургический завод-гигант
    В Днепре остановился металлургический завод-гигант

    В Днепре приостановил работу металлургический завод.

    Сегодня 13:27
    просмотров
    В McDonald’s прокомментировали открытие в Днепре: уже прибирают газоны у ресторана
    В McDonald’s прокомментировали открытие в Днепре: уже прибирают газоны у ресторана

    Рестораны сети быстрого питания McDonald’s закрылись в Днепре, как и по всей стране, 24 февраля 2022 года. Сделано это было для безопасности сотрудников сети и клиентов. Но за прошедший год компания уже успела возобновить свою работу в столице Украины и…

    Сегодня 12:52
    просмотров
    В Верховной Раде проголосовали за трех новых министров
    В Верховной Раде проголосовали за трех новых министров

    Нардепы определились с тремя новыми министрами.

    Сегодня 12:39
    1
    просмотров
    Бесчеловечные условия: в психбольнице на Днепропетровщине могли пытать пациентов
    Бесчеловечные условия: в психбольнице на Днепропетровщине могли пытать пациентов

    На Днепропетровщине в психбольнице издевались над пациентами.

    Сегодня 12:16
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх