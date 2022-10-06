В ране завелись личинки: нацгвардейцы Кривого Рога помогли пленнику из армии РФ

Увиденое шокировало.

Контрнаступление в Херсонской области продолжается и военные ВСУ продолжают зачищать территории освобожденных населенных пунктов. В одном из сел криворожские нацгвардейцы обнаружили скрывавшегося в подвале военной армии РФ. Увидев украинских бойцов, он добровольно сдался в плен.

Нацгвардейцы осмотрели пленника и увиденное шокировало. В ране на руке русского солдата завелись личинки.

Этот орк скрывался в подвале с перебитой рукой. Результат видео. Увезли его в больницу, — говорится в сообщении.

Зовут пленного Вова, и он скрывался в подвале. Бойцы передали его медикам.

Осторожно! На видео контент, который может шокировать многих.

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