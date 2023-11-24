В Раде предлагают узаконить эзотерических «гуру»: появился законопроект

Узаконить хотят прежде всего лиц, оказывающих образовательные услуги по эзотерике. Законопроект направили на ознакомление депутатам.
Нардеп от «Слуги народа» Сергей Гривко предлагает внести изменения в закон «Об образовании», введя правовое регулирование сферы эзотерического образования. Таким образом, всех «спиритических мастеров» и «гуру» будут приобщать к специальному реестру и заставлять платить налоги.
Как отмечает нардеп в пояснительной записке, в обществе сформировалась необходимость признания эзотерических услуг и образования неотделимой частью современной жизни. Гривко отмечает, что из-за роста популярности этой отрасли не научного познания, эзотерика стала отдельной сферой занятости, а также направлением образования.
Учитывая активное распространение среди населения эзотерических знаний и мнений, рост популярности пользования эзотерическими услугами, а также наличие в научных кругах прямых дискуссий и обоснований относительно целесообразности применения эзотерических учений в жизнедеятельности человека – эзотерика фактически стала отдельной сферой занятости в обществе. , – пишет Гривко.
В законе «Об образовании» предлагают прописать следующее:
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