В Раде предлагают узаконить эзотерических «гуру»: появился законопроект

Тарологов и других эзотерических "гуру" могут внести в отдельный реестр.

Узаконить хотят прежде всего лиц, оказывающих образовательные услуги по эзотерике. Законопроект направили на ознакомление депутатам.

Нардеп от «Слуги народа» Сергей Гривко предлагает внести изменения в закон «Об образовании», введя правовое регулирование сферы эзотерического образования. Таким образом, всех «спиритических мастеров» и «гуру» будут приобщать к специальному реестру и заставлять платить налоги.

Как отмечает нардеп в пояснительной записке, в обществе сформировалась необходимость признания эзотерических услуг и образования неотделимой частью современной жизни. Гривко отмечает, что из-за роста популярности этой отрасли не научного познания, эзотерика стала отдельной сферой занятости, а также направлением образования.

Учитывая активное распространение среди населения эзотерических знаний и мнений, рост популярности пользования эзотерическими услугами, а также наличие в научных кругах прямых дискуссий и обоснований относительно целесообразности применения эзотерических учений в жизнедеятельности человека – эзотерика фактически стала отдельной сферой занятости в обществе. , – пишет Гривко.

Что предлагают поменять?

В законе «Об образовании» предлагают прописать следующее:

дать определение термина «эзотерическое образование». Нардеп предлагает объяснять его, как получение человеком знаний и информации, предназначенных для ограниченного круга лиц, содержащих элементы, альтернативные общепринятым научным понятиям;

тарологов, астрологов, нумерологов, знахарей, учителей йоги и других «специалистов» в сфере духовник практик, имеющих ФЛП — включать в реестр учителей в сфере эзотерического образования Министерства образования и науки Украины;

за добавление в реестр будут взимать административный сбор

лица, включенные в Реестр наставников в области эзотерического образования, на законодательном уровне наделяются определенными правами. В том числе использование в своей деятельности терминов «школа эзотерики/эзотерическая школа», «институт эзотерики/эзотерический институт» и «академия эзотерики/эзотерическая академия»;

все «гуру», которые добавились в реестр, будут определены законом обязательства, предусмотренные Законом Украины «Об образовании»;

лица, включенные в Реестр наставников в сфере эзотерического образования, смогут выдавать в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, своим ученикам, прошедшим курс обучения именные стилизованные дипломы, за которые с наставника взимается плата в размере одного прожиточного минимума для трудоспособного лица.

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