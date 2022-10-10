В работе общественного транспорта в Днепре есть изменения: подробности

Поэтому в Днепре вносятся изменения в работу общественного транспорта.
Так, по сообщению департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета, временно остановлена работа автобусного маршрута №18.
Кроме того, временно организован объезд улицы Калиновой через улицу Байкальскую (на участке ул. Калиновой от ул. Янтарной до просп. Слобожанского).
Все остальные маршруты пока курсируют по-прежнему.
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