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В работе Kyivstar произошел масштабный сбой: что известно

Сегодня 07:37
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Сегодня, 12 декабря, в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел масштабный сбой.

Новости Днепра про В работе Kyivstar произошел масштабный сбой: что известно

Пользователи жалуются на отсутствие мобильной связи, Интернета и невозможность войти на сайт оператора.

Об этом сообщают СМИ.

Если попытаться войти на сайт «Киевстара», выдает ошибку – страница не работает.

Новости Днепра про В работе Kyivstar произошел масштабный сбой: что известно

Также невозможно войти в мобильное приложение «Киевстар». При попытке дозвониться абоненты слышат ответ «мобильная сеть недоступна».

В компании пока не комментировали эту ситуацию.

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