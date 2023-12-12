В работе Kyivstar произошел масштабный сбой: что известно

Пользователи жалуются на отсутствие мобильной связи, Интернета и невозможность войти на сайт оператора.
Об этом сообщают СМИ.
Если попытаться войти на сайт «Киевстара», выдает ошибку – страница не работает.
Также невозможно войти в мобильное приложение «Киевстар». При попытке дозвониться абоненты слышат ответ «мобильная сеть недоступна».
В компании пока не комментировали эту ситуацию.
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