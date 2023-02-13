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В психиатрической больнице Днепра незаконно удерживали военного

Сегодня 14:09
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В Днепре разгорелся скандал с военнослужащим, утверждающим, что его незаконно содержали в психбольнице.

Новости Днепра про В психиатрической больнице Днепра незаконно удерживали военного

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец.

По словам Дмитрия Лубинца, в Днепре проверили Днепропетровскую многопрофильную клиническую больницу по оказанию психиатрической помощи (в народе – больница на Игрене).

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что к нему обратился украинский военнослужащий, утверждающий, что его незаконно содержали в психбольнице.

Чтобы проверить эту информацию, представитель Офиса Омбудсмана на Днепропетровщине Владислав Онищенко совершил мониторинговый визит в указанное медучреждение.

Выяснилось, что заявитель уже был выписан 16 января 2023 года, однако его снова принудительно госпитализировали в это же учреждение с 29 января 2023 года. В подтверждение правомерности своих действий, больница предоставила только медицинскую карту за последний период госпитализации мужчины, с 29 января 2023 года.

Порядок действий во время каждого частного случая принудительной госпитализации определен законодательством. Однако проверить обстоятельства госпитализации заявителя за период с 23.12.2022 по 16.01.2023 не удавалось без анализа медицинской карты за указанный период, — отметил Владислав Онищенко.

Отмечается, что руководство больницы препятствовало визиту представителя омбудсмана, а затем администрация сообщила, что медкарту больного потеряли. Гендиректор заведения не хотела объяснять, почему документ исчез. На видео, опубликованном Лубинцем, она заявила, что «не может воспринимать информацию на слух и просила обращаться к ней в письменном виде» и просила ее не снимать.

Какие-либо подтверждения (в том числе письменного осознанного согласия) о правомерности оснований содержания заявителя в больнице в течение 25 дней не предоставили. Это не исключает обстоятельств незаконного содержания военнослужащего и применения к нему психофармакологического лечения, — написал Лубинец.

По данному факту омбудсман обратился с письмом в Минздрав и заявлением в Нацполицию.

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