В пригороде Днепра из реки вытащили тело мужчины

Об этом сообщили в ГСЧС.
Вечером 16 июля в ГСЧС обратились полицейские. Правоохранители сообщили, что нашли в реке Днепр тело мужчины. Это произошло в поселке Старые Кодаки Днепровского района.
Приехав на место инцидента, водолазы-спасатели начали обследовать подводную акваторию реки. В 2-х метрах от берега они обнаружили тело утопленника.
Водолазы доставили тело утопленника на берег и передали полицейским. В настоящее время правоохранители устанавливают личность умершего. По предварительной информации, погибшим был мужчина в возрасте 40-45 лет.
К месту происшествия привлекли четырех чрезвычайников и 1 единицу техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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