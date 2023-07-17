В пригороде Днепра из реки вытащили тело мужчины

В Днепровском районе утонул мужчина.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Вечером 16 июля в ГСЧС обратились полицейские. Правоохранители сообщили, что нашли в реке Днепр тело мужчины. Это произошло в поселке Старые Кодаки Днепровского района.

Приехав на место инцидента, водолазы-спасатели начали обследовать подводную акваторию реки. В 2-х метрах от берега они обнаружили тело утопленника.

Водолазы доставили тело утопленника на берег и передали полицейским. В настоящее время правоохранители устанавливают личность умершего. По предварительной информации, погибшим был мужчина в возрасте 40-45 лет.

К месту происшествия привлекли четырех чрезвычайников и 1 единицу техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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