Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В пригороде Днепра из реки вытащили тело мужчины

Сегодня 10:21
просмотров

В Днепровском районе утонул мужчина.

Новости Днепра про В пригороде Днепра из реки вытащили тело мужчины

Об этом сообщили в ГСЧС.

Вечером 16 июля в ГСЧС обратились полицейские. Правоохранители сообщили, что нашли в реке Днепр тело мужчины. Это произошло в поселке Старые Кодаки Днепровского района.

Приехав на место инцидента, водолазы-спасатели начали обследовать подводную акваторию реки. В 2-х метрах от берега они обнаружили тело утопленника.

Водолазы доставили тело утопленника на берег и передали полицейским. В настоящее время правоохранители устанавливают личность умершего. По предварительной информации, погибшим был мужчина в возрасте 40-45 лет.

К месту происшествия привлекли четырех чрезвычайников и 1 единицу техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Читайте также:

Новости Днепра про В пригороде Днепра из реки вытащили тело мужчиныУкраїнська Новости Днепра про В пригороде Днепра из реки вытащили тело мужчиныРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Потери России в войне в Украине превысили 238 тысяч военных, — Генштаб
Новости Днепра
Сегодня 10:00
Потери России в войне в Украине превысили 238 тысяч военных, — Генштаб

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 17…

Взрывы на Крымском мосту: два человека погибли, ранен ребенок
Новости Днепра
Сегодня 09:30
Взрывы на Крымском мосту: два человека погибли, ранен ребенок

Сегодня ночью, около 4 утра по киевскому времени, на Крымском…

На Днепропетровщине «Peugeot» съехал в кювет и перевернулся
Новости Днепра
Сегодня 09:00
На Днепропетровщине «Peugeot» съехал в кювет и перевернулся

В Кривом Роге ночью из легковушки, которая съехала в кювет…

Работает ПВО: Днепропетровскую область ночью атаковали «Шахедами»
Новости Днепра
Сегодня 08:30
Работает ПВО: Днепропетровскую область ночью атаковали «Шахедами»

Ночью 17 июля враг снова пытался атаковать Днепропетровскую область беспилотниками.

Последние новости

Есть погибший и травмированный ребенок: в Кривом Роге пьяный водитель врезался в автобус и автомобиль
Есть погибший и травмированный ребенок: в Кривом Роге пьяный водитель врезался в автобус и автомобиль

Вечером 16 июля в Кривом Роге произошло смертельное ДТП.

Сегодня 10:56
2
просмотров
Потери России в войне в Украине превысили 238 тысяч военных, — Генштаб
Потери России в войне в Украине превысили 238 тысяч военных, — Генштаб

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 17 июля, составили 620 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 238300 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 23 артсистемы и 8 дронов.

Сегодня 10:00
4
просмотров
Бавовна на Крымском мосту: что известно в настоящее время и что говорят в СБУ и ГУР
Бавовна на Крымском мосту: что известно в настоящее время и что говорят в СБУ и ГУР

В результате взрывов разрушен один пролет Крымского моста.

Сегодня 09:40
5
просмотров
Взрывы на Крымском мосту: два человека погибли, ранен ребенок
Взрывы на Крымском мосту: два человека погибли, ранен ребенок

Сегодня ночью, около 4 утра по киевскому времени, на Крымском мосту прозвучало взрывы, в результате которых погибли два человека.

Сегодня 09:30
5
просмотров
На Днепропетровщине «Peugeot» съехал в кювет и перевернулся
На Днепропетровщине «Peugeot» съехал в кювет и перевернулся

В Кривом Роге ночью из легковушки, которая съехала в кювет и перевернулась, спасатели вырезали пострадавшего водителя.

Сегодня 09:00
3
просмотров
Работает ПВО: Днепропетровскую область ночью атаковали «Шахедами»
Работает ПВО: Днепропетровскую область ночью атаковали «Шахедами»

Ночью 17 июля враг снова пытался атаковать Днепропетровскую область беспилотниками.

Сегодня 08:30
1
просмотров
«Цветовое настроение»: днепровский кондитер Никифоренко снова удивил любителей сладенького
«Цветовое настроение»: днепровский кондитер Никифоренко снова удивил любителей сладенького

Дніпровський кондитер Дмитро Никифоренко вкотре дивує своєю майстерністю. Кожного разу торти, які він виготовляє на замовлення, виглядають неординарно та дуже реалістично.

Сегодня 08:00
4
просмотров
На фронте погиб боец из Каменского: у Героя остались четыре дочери
На фронте погиб боец из Каменского: у Героя остались четыре дочери

На войне за независимость Украины погиб Олег Каюмов из Каменского.

Сегодня 07:15
4
просмотров
В Днепре 17 и 18 июля некоторые трамваи и троллейбусы закончат свою работу раньше
В Днепре 17 и 18 июля некоторые трамваи и троллейбусы закончат свою работу раньше

17 и 18 июля в Днепре трамваи №18, №19 и троллейбусы №20 закончат свою работу раньше.

Сегодня 06:45
2
просмотров
Весь день будет ясно и солнечно: прогноз погоды в Днепре на 17 июля
Весь день будет ясно и солнечно: прогноз погоды в Днепре на 17 июля

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх