В пригороде Днепра слышали взрыв: у некоторых жителей выбило окна

Пожалуйста, пока продолжается тревога, будьте в безопасных местах!

Помните, что враг тщательно мониторит сеть. Потому ничего не публикуйте. Ждите официальную информацию, – написал он.

Со своей стороны председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал соблюдать информационную тишину.

В сети сообщают, что у некоторых горожан выбило окна:

Сегодня вечером в пригороде Днепра раздался взрыв. Буквально через несколько минут объявили воздушную тревогу.

Произошло это вчера, 2 июня, в хостеле на улице Святослава…

Ребенка доставили в больницу в Днепре.

В первом месяце лета будет несколько важных дат: Троица, День…

В Украине в последнее время не утихает спор о необходимости…

Троица и День Конституции: будут ли у днепрян дополнительные выходные в июне-2023 В первом месяце лета будет несколько важных дат: Троица, День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине и День Конституции Украины. Будут ли они сопровождаться дополнительными выходными – читайте в материале! 0 просмотров

В Днепре в хостеле обнаружили гранату Произошло это вчера, 2 июня, в хостеле на улице Святослава Хороброго. 0 просмотров

В центре Днепра обнаружили обнаженное тело женщины: полицейские задержали подозреваемого В пятницу, 2 июня, на улице Князя Владимира Великого обнаружили обнаженное тело 43-летней женщины. 3 просмотров

В Днепре в парке Глобы заработала детская железная дорога Поезда железной дороги не курсировали с января 2022 года. 5 просмотров