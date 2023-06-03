В пригороде Днепра слышали взрыв: у некоторых жителей выбило окна

Сегодня вечером в пригороде Днепра раздался взрыв. Буквально через несколько минут объявили воздушную тревогу.
В сети сообщают, что у некоторых горожан выбило окна:
Со своей стороны председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал соблюдать информационную тишину.
Помните, что враг тщательно мониторит сеть. Потому ничего не публикуйте. Ждите официальную информацию, – написал он.
Пожалуйста, пока продолжается тревога, будьте в безопасных местах!
Ждем официальную информацию от ОВА.
Обновлено: жители пригорода Днепра находят обломки от ракеты:
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