В пригороде Днепра проблемы с водоснабжением: что произошло

Так, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по ул. Шевченко, 95 (поселок Новоалександровка) и в пер. Победном, 35 (поселок Старые Кодаки) прекращено водоснабжение:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

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