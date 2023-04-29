В пригороде Днепра проблемы с водоснабжением: что произошло

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по ул. Шевченко, 95 (поселок Новоалександровка) и в пер. Победном, 35 (поселок Старые Кодаки) прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
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