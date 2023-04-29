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В пригороде Днепра проблемы с водоснабжением: что произошло

Сегодня 14:00
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Сегодня, 29 апреля, жители поселков Новоалександровка и Старые Кодаки частично остались без воды.

Новости Днепра про В пригороде Днепра проблемы с водоснабжением: что произошло

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по ул. Шевченко, 95 (поселок Новоалександровка) и в пер. Победном, 35 (поселок Старые Кодаки) прекращено водоснабжение:

  • ул. Шевченко;
  • ул. Центральная;
  • ул. Украинской;
  • пер. Кооперативный;
  • пер. Школьный;
  • пер. Мичурина;
  • поселка Тихое;
  • ул. Гагарина;
  • ул. Маяковского;
  • пер. Победный.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про В пригороде Днепра проблемы с водоснабжением: что произошло

Новости Днепра про В пригороде Днепра проблемы с водоснабжением: что произошло

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