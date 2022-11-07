В пригороде Днепра перебои с водоснабжением: что произошло и когда решат проблему

Жители Слобожанского жалуются на перебои с водой.
Как сообщили в местном обществе, 7 ноября в Слобожанском проводят аварийные работы. Поэтому во всем поселке возможны проблемы с подачей воды.
Работы проводятся по улице Строителей, 22. Перебои с пониженным давлением ожидаются до 18:00. После этого водоснабжение будет возвращено в полном объеме.
Напомним, ранее мы рассказывали, нужно ли платить за коммунальные услуги, если вы выехали за пределы города на время войны или ваше жилье пострадало от обстрелов.
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Яна Юхименко
Автор:
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