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  • В пригороде Днепра Nissan на «зебре» сбил 16-летнюю девочку: у нее диагностировали перелом и ЗЧМТ

В пригороде Днепра Nissan на «зебре» сбил 16-летнюю девочку: у нее диагностировали перелом и ЗЧМТ

Сегодня 10:00
просмотров

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

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В четверг, 28 сентября, в Подгородном на улице Шоссейной произошла авария.

Там Nissan сбил 16-летнюю девочку, которая переходила дорогу на «зебре». 

Об этом сообщает «Информатор».

На место происшествия вызвали «скорую» и полицию.

У несовершеннолетней медики, предварительно, диагностировали перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Все подробности ДТП будут выяснять правоохранители.

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Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на пешеходном переходе ВАЗ сбил двух 12-летних девочек: не заметил

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