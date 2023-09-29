В пригороде Днепра Nissan на «зебре» сбил 16-летнюю девочку: у нее диагностировали перелом и ЗЧМТ

В четверг, 28 сентября, в Подгородном на улице Шоссейной произошла авария.
Там Nissan сбил 16-летнюю девочку, которая переходила дорогу на «зебре».
Об этом сообщает «Информатор».
На место происшествия вызвали «скорую» и полицию.
У несовершеннолетней медики, предварительно, диагностировали перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Все подробности ДТП будут выяснять правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на пешеходном переходе ВАЗ сбил двух 12-летних девочек: не заметил.
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