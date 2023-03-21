Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В пригороде Днепра мужчина ограбил продуктовый магазин (ВИДЕО)

Сегодня 15:44
просмотров

19 марта на улице Аэродром в пгт Авиаторское мужчина ограбил продуктовый магазин.

Новости Днепра про В пригороде Днепра мужчина ограбил продуктовый магазин (ВИДЕО)

Как сообщают в ГУ НП в Днепропетровской области, мужчина зашел в магазин под предлогом покупки продуктов. Когда продавщица отвернулась, злоумышленник похитил деньги из кассы и скрылся с места преступления.

Правоохранители разыскали вора. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель.

Новости Днепра про В пригороде Днепра мужчина ограбил продуктовый магазин (ВИДЕО)

20 марта следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 8 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре неизвестный возле подъезда ограбил супругов: комментарий полиции.

Читайте также:

Новости Днепра про В пригороде Днепра мужчина ограбил продуктовый магазин (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В пригороде Днепра мужчина ограбил продуктовый магазин (ВИДЕО)Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре возвращают тепло и воду в дома горожан: ситуация на вечер 21 марта
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    В Днепре возвращают тепло и воду в дома горожан: ситуация на вечер 21 марта

    В Днепре коммунальщики работают над восстановлением водоснабжения и отопления в…

    Как выглядела первая маршрутка Днепра и чем занималась «биржа перевозчиков»
    Новости Днепра
    Сегодня 18:01
    Как выглядела первая маршрутка Днепра и чем занималась «биржа перевозчиков»

    Жителям Днепра сложно представить, как можно быстро передвигаться по городу…

    Гудит вся сеть: в Ивано-Франковске женщина набросилась на 19-летнюю девушку из-за прыжков на скакалке
    Новости Украины
    Сегодня 17:11
    Гудит вся сеть: в Ивано-Франковске женщина набросилась на 19-летнюю девушку из-за прыжков на скакалке

    В Ивано-Франковске разгорелся небывалый скандал из-за того, что девушка прыгала…

    Планируйте маршрут: водителей Днепра предупреждают об усложнении движения
    Новости Днепра
    Сегодня 16:03
    Планируйте маршрут: водителей Днепра предупреждают об усложнении движения

    В Днепре предупредили об усложнении движения из-за ремонтных работ.

    Последние новости

    В Днепре возвращают тепло и воду в дома горожан: ситуация на вечер 21 марта
    В Днепре возвращают тепло и воду в дома горожан: ситуация на вечер 21 марта

    В Днепре коммунальщики работают над восстановлением водоснабжения и отопления в домах горожан.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Как выглядела первая маршрутка Днепра и чем занималась «биржа перевозчиков»
    Как выглядела первая маршрутка Днепра и чем занималась «биржа перевозчиков»

    Жителям Днепра сложно представить, как можно быстро передвигаться по городу без общественного транспорта. С самого основания нашего города в нем большой популярностью пользовались услуги извозчиков. Журналисты dnepr.info собрали 10 необычных фактов про общественный транспорт в Днепре.

    Сегодня 18:01
    просмотров
    Жена российского неонациста, выступавшего с черепом украинского военного, рассказала, где он его взял
    Жена российского неонациста, выступавшего с черепом украинского военного, рассказала, где он его взял

    В августе 2022 года в сети появилась видеозапись выступления российского неонациста, пропагандиста и боевика Игоря Мангушева на сцене с черепом в руке.

    Сегодня 17:51
    1
    просмотров
    Появились новые детали скандала с водителем автобуса в Кривом Роге, который обругал пассажира с инвалидностью
    Появились новые детали скандала с водителем автобуса в Кривом Роге, который обругал пассажира с инвалидностью

    Омбудсмен прокомментировал случай с водителем, оскорбившим пассажира с инвалидностью

    Сегодня 17:49
    просмотров
    Гудит вся сеть: в Ивано-Франковске женщина набросилась на 19-летнюю девушку из-за прыжков на скакалке
    Гудит вся сеть: в Ивано-Франковске женщина набросилась на 19-летнюю девушку из-за прыжков на скакалке

    В Ивано-Франковске разгорелся небывалый скандал из-за того, что девушка прыгала на скакалке на улице рядом с женщиной, которой это не понравилось.

    Сегодня 17:11
    0
    просмотров
    Закопал в яме во дворе: на Днепропетровщине нашли труп мужчины, пропавшего два месяца назад
    Закопал в яме во дворе: на Днепропетровщине нашли труп мужчины, пропавшего два месяца назад

    В Днепропетровской области мужчина спрятал труп во дворе своего дома.

    Сегодня 16:45
    просмотров
    Планируйте маршрут: водителей Днепра предупреждают об усложнении движения
    Планируйте маршрут: водителей Днепра предупреждают об усложнении движения

    В Днепре предупредили об усложнении движения из-за ремонтных работ.

    Сегодня 16:03
    просмотров
    Чтобы получить гражданство Украины нужно сдавать экзамены: какие именно
    Чтобы получить гражданство Украины нужно сдавать экзамены: какие именно

    В Украине ввели экзамены для людей, желающих получить гражданство.

    Сегодня 15:22
    0
    просмотров
    Днепр продолжает системно обеспечивать необходимым бойцов на передовой
    Днепр продолжает системно обеспечивать необходимым бойцов на передовой

    Днепр продолжает снабжать украинских защитников всем необходимым.

    Сегодня 15:05
    0
    просмотров
    В Днепре неизвестный возле подъезда ограбил супругов: комментарий полиции
    В Днепре неизвестный возле подъезда ограбил супругов: комментарий полиции

    18 марта около 22:00 возле подъезда многоэтажного дома на улице Квитки Цисык неизвестный мужчина ограбил супружескую пару.

    Сегодня 14:49
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх