В пригороде Днепра мужчина ограбил продуктовый магазин (ВИДЕО)

19 марта на улице Аэродром в пгт Авиаторское мужчина ограбил продуктовый магазин.

Как сообщают в ГУ НП в Днепропетровской области, мужчина зашел в магазин под предлогом покупки продуктов. Когда продавщица отвернулась, злоумышленник похитил деньги из кассы и скрылся с места преступления.

Правоохранители разыскали вора. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель.

20 марта следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 8 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре неизвестный возле подъезда ограбил супругов: комментарий полиции.

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