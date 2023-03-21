В пригороде Днепра мужчина ограбил продуктовый магазин (ВИДЕО)

Как сообщают в ГУ НП в Днепропетровской области, мужчина зашел в магазин под предлогом покупки продуктов. Когда продавщица отвернулась, злоумышленник похитил деньги из кассы и скрылся с места преступления.
Правоохранители разыскали вора. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель.
20 марта следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 8 лет лишения свободы.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре неизвестный возле подъезда ограбил супругов: комментарий полиции.
Читайте также:
Автор:
В Днепре коммунальщики работают над восстановлением водоснабжения и отопления в…
Жителям Днепра сложно представить, как можно быстро передвигаться по городу…
В Ивано-Франковске разгорелся небывалый скандал из-за того, что девушка прыгала…
В Днепре предупредили об усложнении движения из-за ремонтных работ.
В Днепре коммунальщики работают над восстановлением водоснабжения и отопления в домах горожан.
Жителям Днепра сложно представить, как можно быстро передвигаться по городу без общественного транспорта. С самого основания нашего города в нем большой популярностью пользовались услуги извозчиков. Журналисты dnepr.info собрали 10 необычных фактов про общественный транспорт в Днепре.
В августе 2022 года в сети появилась видеозапись выступления российского неонациста, пропагандиста и боевика Игоря Мангушева на сцене с черепом в руке.
Омбудсмен прокомментировал случай с водителем, оскорбившим пассажира с инвалидностью
В Ивано-Франковске разгорелся небывалый скандал из-за того, что девушка прыгала на скакалке на улице рядом с женщиной, которой это не понравилось.
В Днепропетровской области мужчина спрятал труп во дворе своего дома.
В Днепре предупредили об усложнении движения из-за ремонтных работ.
В Украине ввели экзамены для людей, желающих получить гражданство.
Днепр продолжает снабжать украинских защитников всем необходимым.
18 марта около 22:00 возле подъезда многоэтажного дома на улице Квитки Цисык неизвестный мужчина ограбил супружескую пару.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!