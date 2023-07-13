В пригороде Днепра горел дом: погиб мужчина, его данные устанавливаются

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 07:41.
Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что горит одноэтажный жилой дом на территории частного домовладения.
В 08:07 пожар локализовали, в 08:19 ликвидировали. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода в комнате дома на общей площади 8 кв. м.
К сожалению, во время ликвидации возгорания сотрудники Службы спасения обнаружили мужчину без признаков жизни. Его данные устанавливаются.
К тушению пожара привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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