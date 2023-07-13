Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В пригороде Днепра горел дом: погиб мужчина, его данные устанавливаются

Сегодня 10:36
просмотров

Сегодня утром, 13 июля, на улице Кооперативная в Подгородном произошел пожар.
Новости Днепра про В пригороде Днепра горел дом: погиб мужчина, его данные устанавливаются

Фото условное.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 07:41.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что горит одноэтажный жилой дом на территории частного домовладения.

В 08:07 пожар локализовали, в 08:19 ликвидировали. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода в комнате дома на общей площади 8 кв. м.

К сожалению, во время ликвидации возгорания сотрудники Службы спасения обнаружили мужчину без признаков жизни. Его данные устанавливаются.

К тушению пожара привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В пригороде Днепра горел дом: погиб мужчина, его данные устанавливаются

Читайте также:

Новости Днепра про В пригороде Днепра горел дом: погиб мужчина, его данные устанавливаютсяУкраїнська Новости Днепра про В пригороде Днепра горел дом: погиб мужчина, его данные устанавливаютсяРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Сегодня в некоторых городах Днепропетровщины будет громко: подробности
Новости Днепра
Сегодня 11:19
Сегодня в некоторых городах Днепропетровщины будет громко: подробности

Без паники!

На Днепропетровщине огонь уничтожил летнюю кухню (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 07:15
На Днепропетровщине огонь уничтожил летнюю кухню (ФОТО)

12 июля в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре…

На Днепропетровщине в реке утонул мужчина
Новости Днепра
Вчера 18:53
На Днепропетровщине в реке утонул мужчина

Пожалуйста, берегите себя и своих родных!

На Днепропетровщине мужчина убил жену, закрылся в доме и угрожал совершить суицид
Новости Днепра
Вчера 17:04
На Днепропетровщине мужчина убил жену, закрылся в доме и угрожал совершить суицид

В Синельниковском районе муж жестоко убил свою жену.

Последние новости

Сегодня в некоторых городах Днепропетровщины будет громко: подробности
Сегодня в некоторых городах Днепропетровщины будет громко: подробности

Без паники!

Сегодня 11:19
3
просмотров
В Днепре на обезвоженном массиве неизвестные сломали колонку с водой
В Днепре на обезвоженном массиве неизвестные сломали колонку с водой

В Днепре в очередной раз сломали колонку с водой на левом берегу.

Сегодня 10:55
3
просмотров
В Днепре вторично выставили на продажу водную базу на Монастырском острове
В Днепре вторично выставили на продажу водную базу на Монастырском острове

В Днепре снова выставили на продажу водную базу на Монастырском острове.

Сегодня 10:20
6
просмотров
Атака рф на Запорожье: количество пострадавших возросло
Атака рф на Запорожье: количество пострадавших возросло

Количество пострадавших из-за вчерашней атаки на Запорожье возросло до 21 человека. Среди них - 8 детей.

Сегодня 10:00
8
просмотров
В Днепре в озере Котлован утонул 26-летний мужчина
В Днепре в озере Котлован утонул 26-летний мужчина

В среду, 12 июля, в озере Котлован обнаружили тело мужчины.

Сегодня 09:34
4
просмотров
В Днепропетровской области ЗАЗ влетел в отбойник и перевернулся: пострадали люди
В Днепропетровской области ЗАЗ влетел в отбойник и перевернулся: пострадали люди

В Павлограде ночью 13 июля легковой автомобиль ЗАЗ «Славута» попал в серьезное ДТП, пострадали 3 человека.

Сегодня 09:30
3
просмотров
Слава ПВО: над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник
Слава ПВО: над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Поздним вечером 12 июля армия РФ пыталась атаковать Днепропетровскую область беспилотником.

Сегодня 09:00
4
просмотров
Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА
Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА

Россия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. ВСУ уничтожили 16 артиллерийских средств оккупантов.

Сегодня 08:30
3
просмотров
Его почти полгода считали пропавшим без вести: на войне погиб боец из Днепропетровщины
Его почти полгода считали пропавшим без вести: на войне погиб боец из Днепропетровщины

Трагедия произошла во время выполнения боевого задания в Донецкой области. До этого времени мужчину 5 месяцев считали пропавшим без вести.

Сегодня 08:00
6
просмотров
На Днепропетровщине огонь уничтожил летнюю кухню (ФОТО)
На Днепропетровщине огонь уничтожил летнюю кухню (ФОТО)

12 июля в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилищном секторе на улице Суворова села Мусеевка Лозоватской сельской территориальной громады Криворожского района.

Сегодня 07:15
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх