В пригороде Днепра батюшка подрался с двумя мужчинами, потому что те не дали ему пива

Пьяные разборки случились в поселке Слобожанское, расположенном в пригороде Днепра.

1 января в Слобожанском мужчина в церковной рясе напал на местных жителей. Видео инцидента распространяется в соцсетях.

Причины спора неизвестны, но судя по видео, батюшка был в неадекватном состоянии и хотел выпить пива.

Алкоголь он пытался унести у местных жителей. В какой-то момент он снял с себя рясу и бросился с кулаками на мужчин.

В соцсетях утверждают, что мужчина священнослужитель храма УПЦ МП.

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