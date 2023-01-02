В пригороде Днепра батюшка подрался с двумя мужчинами, потому что те не дали ему пива

1 января в Слобожанском мужчина в церковной рясе напал на местных жителей. Видео инцидента распространяется в соцсетях.
Причины спора неизвестны, но судя по видео, батюшка был в неадекватном состоянии и хотел выпить пива.
Алкоголь он пытался унести у местных жителей. В какой-то момент он снял с себя рясу и бросился с кулаками на мужчин.
В соцсетях утверждают, что мужчина священнослужитель храма УПЦ МП.
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