В Приднепровске появились трамваи, но есть нюанс

Однако это не обычные трамваи, а кофейные.
Об этом сообщили в Facebook-сообществе «Приднепровский массив».
Недавно на ж/м Приднепровск появились маленькие вагончики-кафе, стилизованные под трамваи. Они похожи на красный ретро-трамвай, изготовленный в нашем городе к 100-летию начала движения этого вида транспорта.
Местные жители говорят, что таких трамваев уже два, поэтому, вероятно, кофейни пользуются спросом.
Читайте также:
Автор:
Днем 7 июня оккупанты снова обстреляли Никополь на Днепропетровщине.
В Кривом Роге снимут с самого большого в городе флагштока…
Праздник Вознесения Иисуса Христа один из 12 самых значительных церковных…
Днепр будет сотрудничать с израильским городом Нетанья.
Днем 7 июня оккупанты снова обстреляли Никополь на Днепропетровщине.
В Кривом Роге снимут с самого большого в городе флагштока флаг Украины.
Праздник Вознесения Иисуса Христа один из 12 самых значительных церковных праздников. Его еще называют просто Вознесение. Празднуют его православные христиане восточного и западного обрядов, но в разные дни. Для первых Вознесение вот-вот наступит, а вторые уже отмечали этот день 9…
Известного советского педагога и писателя Антона Макаренко признали сотрудником НКВД и решили переименовать топонимы, названные в его честь.
Днепр будет сотрудничать с израильским городом Нетанья.
Переговоры о присоединении Украины к ЕС могут начаться уже в этом месяце.
В результате отключения электроэнергии на некоторых улицах Днепра в очередной раз возникли проблемы с подачей воды.
В апреле и мае 2024 года на железной дороге участились несчастные случаи с детьми.
Житель Каменского в течение двух с половиной лет насиловал малолетнюю падчерицу.
На Павлоградщине 40-летняя женщина преждевременно родила ребенка прямо в карете скорой.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!