В Приднепровске появились трамваи, но есть нюанс

На ж/м Приднепровский появились трамваи.

Однако это не обычные трамваи, а кофейные.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе «Приднепровский массив».

Недавно на ж/м Приднепровск появились маленькие вагончики-кафе, стилизованные под трамваи. Они похожи на красный ретро-трамвай, изготовленный в нашем городе к 100-летию начала движения этого вида транспорта.

Местные жители говорят, что таких трамваев уже два, поэтому, вероятно, кофейни пользуются спросом.

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