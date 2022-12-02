В «Прибрежном» вандалы сломали самую большую горку в сквере (ФОТО)

К сожалению, среди нас есть люди, которые привыкли только ломать.

Так, в Днепре в «Прибрежном» вандалы сломали самую большую горку в сквере.

Об этом сообщает Dnepr.info.

Кто именно это сделал – пока неизвестно, но теперь маленькие днепряне не смогут там временно играть.

Поэтому, пожалуйста, давайте беречь то, что у нас есть, вместе. Если вы увидели, как кто-то пытается разобрать\сломать\испортить карусель, качели, скамейку в парке и т.д., сделайте замечание, а лучше — вызовите полицию.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре вандалы снова «атаковали» сквер на левом берегу.

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