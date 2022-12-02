В «Прибрежном» вандалы сломали самую большую горку в сквере (ФОТО)

Так, в Днепре в «Прибрежном» вандалы сломали самую большую горку в сквере.
Об этом сообщает Dnepr.info.
Кто именно это сделал – пока неизвестно, но теперь маленькие днепряне не смогут там временно играть.
Поэтому, пожалуйста, давайте беречь то, что у нас есть, вместе. Если вы увидели, как кто-то пытается разобрать\сломать\испортить карусель, качели, скамейку в парке и т.д., сделайте замечание, а лучше — вызовите полицию.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре вандалы снова «атаковали» сквер на левом берегу.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге родители назвали своих новорожденных близнецов, которые родились…
В департаменте транспорта горсоветы ответили, что делать владельцам проездных билетов…
В Днепре, как и по всей Украине, проблемы с электроснабжением.
Враг продолжает обстреливать критическую инфраструктуру, из-за чего у украинцев исчезает…
В Кривом Роге родители назвали своих новорожденных близнецов, которые родились 16 ноября, Мирославом и Мирославой. Таким образом, они подчеркнули единственную мечту для всех украинцев сегодня - мир.
Американский Институт цвета Pantone, по традиции, выбрал главный цвет года. В 2023 году им будет "нетрадиционный оттенок для нетрадиционного времени" под названием PANTONE 18-1750 Viva Magenta.
Танкист 93-й бригады "Холодный Яр" Сергей, позывной "НШ", получил награду "Золотой крест" от Министра обороны Украины Алексея Резникова.
Укрзализныця вернула поезд из Днепра во Львов.
В департаменте транспорта горсоветы ответили, что делать владельцам проездных билетов и компенсируют ли им потерянные дни.
В Днепре, как и по всей Украине, проблемы с электроснабжением.
Враг продолжает обстреливать критическую инфраструктуру, из-за чего у украинцев исчезает свет, а иногда и вода, и тепло.
На набережной бездомные обустроили собственную хижину.
Мэр Днепра рассказал, что за дым видели горожане.
В Днепре на второй день зимы начала замерзать река.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!