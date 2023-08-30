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В прокуратуре сообщили новые подробности о стрельбе в Днепре: «Предварительно, за рулем была женщина»

Сегодня 13:29
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Вечером 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре застрелили мужчину. Позже оказалось, что это сделал инспектор патрульной полиции.

Новости Днепра про В прокуратуре сообщили новые подробности о стрельбе в Днепре:

Заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Савенко прокомментировал этот инцидент.

Зарегистрировано уголовное производство по факту превышения служебных полномочий. Патрульными полицейскими было остановлено авто, в котором находились 4 граждан, в том числе 2 детей. На требование полицейских выйти из авто водитель отказалась это сделать. Поэтому полицейские применили силу. Были произведены несколько выстрелов, в результате которых потерпевший погиб на месте. В настоящее время проводятся следственные действия. Мы работаем в уголовном производстве, устанавливаем все фактические данные, – сказал он.

По словам Савенко, предварительно, за рулем была женщина. Также он сообщил, что в настоящее время один из патрульных задержан. Следствие устанавливает, за что именно полицейские остановили автомобиль. Уже после и на основе этого будут выяснять – правомерно ли они поступили, применив оружие. Именно это и является предметом уголовного производства.

Если окажется, что патрульный превысил полномочия, то ему грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.

Отметим, что в сети распространяют видео, на которое попал этот автомобиль до момента остановки полицейскими. На кадрах видно, что за рулем находится мужчина.

Это видео еще не комментировали официальные структуры.

Напомним, ранее мы писали, что руководство патрульной полиции прокомментировало действия инспектора, застрелившего водителя в Днепре. Также читайте, что стала известна личность погибшего

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