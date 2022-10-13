В правительстве рассказали, когда именно в домах украинцев появится тепло в 2022 году

Украинская власть уверяет, что страна уже готова к отопительному сезону.

По словам властей, почти все регионы, где не велись активные боевые действия, готовы к началу отопительного сезона.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в эфире национального телемарафона отметил, что отопление в домах украинцев должно появиться по графику. То есть, как только среднесуточная температура воздуха опустится ниже 8 градусов тепла.

Предварительно, в большинстве случаев тепло дадут в конце октября. На юге Украины могут дать позже, если погода будет еще теплой. Если же похолодает, то отопление будет включено раньше.

Кроме того, он отметил, что в 9 регионах отопление дали в школах, больницах и соцучреждениях. Напомним, ранее премьер Шмигаль заявил, что средняя температура в квартирах украинцев не будет превышать 18 градусов. Минимально допустимая — не ниже 16. Также он призвал закупать свечи и теплую одежду, учитывая последние обстрелы энергетики Украины.

Напомним, ранее в Днепре опубликовали новые тарифы на отопление в 2022–2023 году. Пока цена для населения останется такой же как в 2021 году. А городской голова Днепра отметил, что в квартирах будет холоднее, но есть сдержанный оптимизм, что город сможет без проблем пережить зиму.

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