В правительстве рассказали, когда именно в домах украинцев появится тепло в 2022 году

По словам властей, почти все регионы, где не велись активные боевые действия, готовы к началу отопительного сезона.
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в эфире национального телемарафона отметил, что отопление в домах украинцев должно появиться по графику. То есть, как только среднесуточная температура воздуха опустится ниже 8 градусов тепла.
Предварительно, в большинстве случаев тепло дадут в конце октября. На юге Украины могут дать позже, если погода будет еще теплой. Если же похолодает, то отопление будет включено раньше.
Кроме того, он отметил, что в 9 регионах отопление дали в школах, больницах и соцучреждениях. Напомним, ранее премьер Шмигаль заявил, что средняя температура в квартирах украинцев не будет превышать 18 градусов. Минимально допустимая — не ниже 16. Также он призвал закупать свечи и теплую одежду, учитывая последние обстрелы энергетики Украины.
Напомним, ранее в Днепре опубликовали новые тарифы на отопление в 2022–2023 году. Пока цена для населения останется такой же как в 2021 году. А городской голова Днепра отметил, что в квартирах будет холоднее, но есть сдержанный оптимизм, что город сможет без проблем пережить зиму.
Читайте также:
Автор:
Маленькую девочку он повел с собой в туалет.
Национальный банк Украины с 1 января будет постепенно изымать из…
Проспект Гагарина в Днепре по праву может считаться «студенческим районом»…
В Днепре мужчина с нарушением слуха испугался кактуса.
Маленькую девочку он повел с собой в туалет.
Национальный банк Украины с 1 января будет постепенно изымать из обращения старые денежные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003 – 2007 годов.
Проспект Гагарина в Днепре по праву может считаться «студенческим районом» города. Тут находится большое количество вузов и общежитий. Дома тут в основном «хрущевки», но есть и высотные. А среди тех, кто хочет снять квартиру на проспекте – в основном абитуриенты…
В Днепре мужчина с нарушением слуха испугался кактуса.
Сегодня, 13 октября, некоторые жители Днепра остались без воды.
Российские оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.
В Париже украинцы устроили акцию в поддержку Никополя.
В ночь на 13 октября россияне снова обстреливали Никополь.
Важная информация!
У неділю, 9 жовтня, загинув Захисник з Дніпропетровської області Семенов Євгеній Анатолійович. Він був солдатом 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Чоловіку було 44 роки.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!