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В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв: что известно

Сегодня 17:44
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В посольстве Украины в Мадриде сегодня днем произошел взрыв.

Новости Днепра про В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв: что известно

Известно, что взрывчатка была спрятана в конверте с письмом, которое открыл сотрудник дипучреждения.

Об этом сообщают СМИ.

Отмечается, что инцидент в посольстве Украины в Мадриде по адресу Ронда Абубилла, 52, на площади Леси Украинки произошел около 13:00. Взрывчатка была спрятана в конверте с письмом на имя посла в Испании. Письмо загорелось и взорвалось, когда сотрудник открыл его. На место происшествия выехали специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов, а также другие полицейские подразделения. Полиция задействовала антитеррористический протокол и оцепила территорию, на которой расположено здание.

Новости Днепра про В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв: что известно

По информации СМИ, пострадавший работник посольства получил незначительные ранения и самостоятельно направился в больницу. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам Сергея Погорельцева, посла Украины в Испании, более серьезных последствий взрыва удалось избежать благодаря реакции и профессиональным действиям персонала дипучреждения.

В пакете оказалась коробка, поэтому у коменданта появились подозрения и он сам – чтобы никого не было рядом – вышел с этой «почтой» во двор перед тем, как ее открыть. А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил, и уже тогда услышал взрыв, – рассказал Погорельцев.

В МИД Украины подтвердили инцидент со взрывчаткой возле посольства Украины в Мадриде. Глава министерства Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить меры безопасности во всех посольствах Украины.

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