В поселке неподалеку от Днепра зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Об этом сообщили на сайте Песчанского территориального общества, ссылаясь на данные Новомосковского управления Госпродпотребслужбы.
Известно, что с 28 февраля на территории Орловщины были введены карантинные ограничения в связи со вспышкой африканской чумы свиней. Уже установлены зоны защиты и наблюдения, а на хозяйстве, где выявили случаи заболевания, проводят ликвидационно-локализационные мероприятия.
Свиней, заболевших или находившихся близко к зараженному свинопоголовью, забили и сожгли вместе с тушками животных, которые нашли в лесу, куда их отвезли владельцы хозяйства.
Произведено захоронение в выбранном месте, — отмечается в сообщении.
Отметим, что ранее в поселке Орловщина зафиксировали случай бешенства у домашнего кота. Еще несколько случаев этого заболевания документировали в соседних населенных пунктах.
Для справки: африканская чума свиней – это вирусное заболевание, которым болеют дикие или домашние свиньи. Для людей угрозы нет. Передается при непосредственном контакте животных между собой. Признаки болезни: красновато-фиолетовые пятна на брюхе, подгрудке, мошонке, ушах, пятачке и конечностях. высокая температура; и обильные выделения из глаз и носа.
Возбудитель болезни довольно долго живет вне организма и, прежде всего, в пищевых продуктах, зараженных вирусом африканской чумы свиней.
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