В поселке неподалеку от Днепра зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

На Днепропетровщине произошла вспышка африканской чумы свиней.

Об этом сообщили на сайте Песчанского территориального общества, ссылаясь на данные Новомосковского управления Госпродпотребслужбы.

Известно, что с 28 февраля на территории Орловщины были введены карантинные ограничения в связи со вспышкой африканской чумы свиней. Уже установлены зоны защиты и наблюдения, а на хозяйстве, где выявили случаи заболевания, проводят ликвидационно-локализационные мероприятия.

Свиней, заболевших или находившихся близко к зараженному свинопоголовью, забили и сожгли вместе с тушками животных, которые нашли в лесу, куда их отвезли владельцы хозяйства.

Произведено захоронение в выбранном месте, — отмечается в сообщении.

Отметим, что ранее в поселке Орловщина зафиксировали случай бешенства у домашнего кота. Еще несколько случаев этого заболевания документировали в соседних населенных пунктах.

Для справки: африканская чума свиней – это вирусное заболевание, которым болеют дикие или домашние свиньи. Для людей угрозы нет. Передается при непосредственном контакте животных между собой. Признаки болезни: красновато-фиолетовые пятна на брюхе, подгрудке, мошонке, ушах, пятачке и конечностях. высокая температура; и обильные выделения из глаз и носа.

Возбудитель болезни довольно долго живет вне организма и, прежде всего, в пищевых продуктах, зараженных вирусом африканской чумы свиней.

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