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В поселке неподалеку от Днепра мужчина случайно упал с крыши дома

Сегодня 10:22
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В Днепропетровской области мужчина травмировался, упав с крыши частного дома.

Новости Днепра про В поселке неподалеку от Днепра мужчина случайно упал с крыши дома

Об этом рассказала медик Татьяна Есич.

Вызов на Новомосковскую станцию ЭМД поступил 1 марта. Местный житель рассказал, что его друг упал с большой высоты и травмировался. На место немедленно отправили ближайшую бригаду.

Прибыв по вызову, фельдшеры выяснили, что 39-летний мужчина помогал товарищу ремонтировать дымоход на крыше частного дома. В какой-то момент он упал с высоты около 5 метров и не смог подняться, потому что сильно травмировался. Осмотрев пациента, медики установили, что потерпевший получил спинальную травму, а точнее закрытый перелом поясничного отдела позвоночника.

Пострадавшего отправили в одну из больниц Новомосковска. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

Новости Днепра про В поселке неподалеку от Днепра мужчина случайно упал с крыши дома

Напомним, ранее в Каменском едва не угорела целая семья переселенцев из Бахмута.

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