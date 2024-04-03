В поселке на Днепропетровщине улицу Пушкина переименовали в Пушкина, но другого

Курьез заметили не сразу, но на днях активисты, борющиеся за деколонизацию городов и топонимов в Украине, обратили на это внимание.

Еще в январе во время заседания Межевского поселкового совета местные депутаты приняли решение о переименовании ряда улиц, связанных с Российской Империей и СССР. Документ был обнародован на сайте общины, 25 января. Среди топонимов, которые нужно было назвать по-другому, была улица Пушкина в пгт. Межевая.

Улицу, названную в честь Александра Пушкина, переименовали в честь Ефима Пушкина. Таким образом упоминание о русском писателе и имперце убрали, но заменили его другим деятелем, но теперь советской пропаганды.

Дело в том, что Ефим Пушкин был уважаемым в СССР военачальником, родившимся в Саратовской губернии Российской империи. И хотя советская пропаганда пыталась убедить людей в том, что военный освобождал Днепропетровск и область от фашизма, его больше ничего не связывает с нашим регионом, кроме этого факта и памятника, который демонтировали в Днепре в 2022 году.

Более того, Ефим Пушкин воевал против имперцев во время гражданской войны и был фактически соучастником прихода советов к власти, поэтому этот деятель подпадает под закон о деколонизации, и его именем нельзя называть улицы.

Что интересно, в соседних с Межевой селах тоже переименовали улицы Пушкина, но для них выбрали более нейтральные названия — Вишневая и Фермерская.