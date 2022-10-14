В понедельник популярный трамвай закончит работу раньше: подробности

В понедельник, 17 октября, трамваи №15 закончат работу раньше.
Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
Изменения связаны с ремонтом колеи на просп. Ивана Мазепы на участке от ул. Авиационной до ул. Морской Пехоты.
Последние отправления трамваев с конечных остановок:
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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