В полиции рассказали, сколько «пьяных» ДТП произошло на Днепропетровщине с начала года

На Днепропетровщине происходит немало ДТП с участием пьяных водителей.

С начала года на территории Днепропетровской области зарегистрировано 184 ДТП, вызванных пьяными водителями. В 24 таких авариях пострадали люди – 36 человек травмировались и двое погибли.

Только с начала июня патрульные составили 253 протокола на водителей за управление в состоянии опьянения.

Какая ответственность ждет водителей:

— гражданина, впервые севшего за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ожидает административная ответственность в виде штрафа 17 000 гривен и лишение права вождения на 1 год;

— если водитель во второй раз нарушил требования ст. 130 КУоАП, тогда его ждет штраф в размере 34 000 гривен и лишение права управления на 3 года;

— в случае, если водитель третий раз за год управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 51 000 гривен и лишение права управления на 10 лет.