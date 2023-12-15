В полиции прокомментировали ограбление известного певца и бойца ВСУ в поезде «Днепр-Киев»

Известный украинский рэпер и военнослужащий Александр Ярмак, более известный как YARMAK, стал жертвой грабителей.

Александр в Instagram-сторис рассказал, что ехал в поезде «Днепр-Киев», ночью неизвестные украли из купе его рюкзак, где были ноутбук и Go Pro камера с уникальными кадрами военных действий.

Позже в полиции прокомментировали этот инцидент. Там отметили, что с заявлением об исчезновении вещей (ноутбук, видеокамера, сумка с личными вещами и документами) в полицию обратились пассажир-военнослужащий и еще один пассажир этого же поезда.

По заявлениям двух пострадавших внесены сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного положения). Полицейские опросили потерпевших и возможных свидетелей преступлений. Принимаются оперативные меры для установления всех обстоятельств и задержания подозреваемого.

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