В полиции прокомментировали ограбление известного певца и бойца ВСУ в поезде «Днепр-Киев»

Александр в Instagram-сторис рассказал, что ехал в поезде «Днепр-Киев», ночью неизвестные украли из купе его рюкзак, где были ноутбук и Go Pro камера с уникальными кадрами военных действий.
Позже в полиции прокомментировали этот инцидент. Там отметили, что с заявлением об исчезновении вещей (ноутбук, видеокамера, сумка с личными вещами и документами) в полицию обратились пассажир-военнослужащий и еще один пассажир этого же поезда.
По заявлениям двух пострадавших внесены сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного положения). Полицейские опросили потерпевших и возможных свидетелей преступлений. Принимаются оперативные меры для установления всех обстоятельств и задержания подозреваемого.
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