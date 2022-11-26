В полиции показали последствия вражеского удара по Днепру (ФОТО)

Сегодня, 26 ноября, враг попал ракетами в жилые дома мирных жителей города в Амур-Нижнеднепровском районе.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

В настоящее время известно о 7 разрушенных помещениях в частном секторе. На месте попадания возник пожар.

К сожалению, шесть горожан пострадали. Одна женщина в тяжелом состоянии.

На месте преступления работают все профильные службы. Правоохранители тщательно фиксируют преступления военных рф.

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