В Польше задержали беженку из Днепропетровщины, которая пытала и продавала педофилам детей

Польские журналисты рассказали жуткие подробности.

В Польше задержали 52-летнюю беженку из Днепропетровщины, которая пытала своих детей. Польское издание Wyborcza рассказало ужасные подробности.

Как сообщают СМИ, Светлана родом из города Синельниково на Днепропетровщине. После начала полномасштабной войны она вместе с приемными детьми сбежала в Польшу, где семью приютили польские супруги Анна и Яцек.

Анна и Яцек помогали Светлане чем могли: одеждой, продуктами и бытовой техникой. И все бы ничего, но дети Светланы были постоянно чем-то испуганы и боялись говорить в присутствии приемной мамы. Тогда Анна заподозрила, что женщина может издеваться над малышами.

Позже, когда Светлана ушла из дома по делам, а дети остались с Анной наедине, старшая дочь рассказала, что приемная мама избивает ее младших братиков и сестричек. Женщина позвонила мужу Светланы, но тот никак на эти откровения не отреагировал и только сказал, что «его жена с характером».

Анна решила спасти детей от приемной матери. Проконсультировавшись с местным отделом защиты детей, женщина захотела забрать малышей. 8 апреля она устроила у себя дома просмотр фильма, попросив их остаться на ночлег. Светлана сначала была против, но потом согласилась.

На следующий день Светлана пришла забирать детей, но Анна не отдала малышей, потому что знает о страшных избиениях. После этого гражданка Польши обратилась в полицию.

Приемная мама рвала девушкам волосы, а мальчиков била по половым органам

В ходе следствия выяснились ужасные подробности. Как оказалось, Светлана не только бьет детей, но и сдает «в аренду» педофилам, которые насилуют детей.

Приемная мама ставила маленьких детей в угол, вырывала им волосы, била кулаками и руками по всему телу, а чтобы удары были более болезненными, одевала большое кольцо. Иногда Светлана не давала малышам есть, а потом приносила на тарелке фекалии собаки, которая жила у них во дворе.

13-летнего мальчика она подвешивала за ногу на металлической лестнице и дергала за половой орган. Иногда, чтобы дети не кричали во время побоев, она клала на их лицо подушку, а затем садилась на нее.

На теле детей были древние шрамы от побоев

Польские медики, осмотревшие детей, заявили, что на телах малышей были зажившиеся рубцы, вырваные волосы и гематомы. Дети были истощены, имели белково-энергетическую недостаточность. У одного из мальчиков не было ни одного здорового зуба, а у девочки были проблемы с глазами.

Детей сдавали в сексуальное рабство

То, что рассказали сами дети, повергло в шок даже опытных польских правоохранителей. Девочки рассказали, что к ним приходили мужчины, которым они должны были «лизать половые органы». Иногда малышам давали пилюли, после чего те засыпали, а просыпались без одежды и с болью в интимных местах.

Светлана накачивала детей разными наркотическими веществами, после чего они не могли двигаться и сопротивляться, когда к ним прикасались незнакомцы.

Известно, что женщина продолжила свой «бизнес» даже в Польше, где познакомилась с мужчинами, находившими «клиентов», к которым она приводила детей. Одна из жертв рассказала, что незнакомцы держали ее за волосы и насиловали в течение 20 минут. А «мама» стояла рядом с часами и смотрела не прошло ли отведенное время.

Что говорит подозреваемая

Светлана все отрицает и просит помощи у украинского посольства. Психологи, работающие с детьми, факты побоев и изнасилований подтвердили, а поскольку дети рассказали, что их продавали педофилам и в Польше, полиция разыскивает этих мужчин.

Соседи семьи рассказали, что видели в квартире Светланы мужчин, представлявшихся рабочими, но без инструментов и рабочей одежды.

Сейчас дети живут с Анной, спасшей их из ада. Делом занимается польская прокуратура.

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