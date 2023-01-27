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В Польше взрыв газа полностью разрушил трехэтажный дом

Сегодня 17:20
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В польском Катовице в пятницу утром прогремел мощный взрыв в старом трехэтажном доме.

Новости Днепра про В Польше взрыв газа полностью разрушил трехэтажный дом

В результате здание почти полностью разрушено.

Об этом сообщает RMF24.

Инцидент произошел около 8:30 в районе города, который называется Шопенице, вероятной причиной называют газ.

Новости Днепра про В Польше взрыв газа полностью разрушил трехэтажный дом

Новости Днепра про В Польше взрыв газа полностью разрушил трехэтажный дом

Из-под завалов спасатели достали 7 человек, в том числе 3 детей. Позже под завалами обнаружили тела двух женщин.

Новости Днепра про В Польше взрыв газа полностью разрушил трехэтажный дом

Новости Днепра про В Польше взрыв газа полностью разрушил трехэтажный дом

В результате взрыва также выбило окна в нескольких соседних домах и близлежащей школе. Поскольку ученики еще не вернулись с каникул, там никто не пострадал.

Новости Днепра про В Польше взрыв газа полностью разрушил трехэтажный дом

Новости Днепра про В Польше взрыв газа полностью разрушил трехэтажный дом

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