В Польше взрыв газа полностью разрушил трехэтажный дом

В польском Катовице в пятницу утром прогремел мощный взрыв в старом трехэтажном доме.

В результате здание почти полностью разрушено.

Об этом сообщает RMF24.

Инцидент произошел около 8:30 в районе города, который называется Шопенице, вероятной причиной называют газ.

Из-под завалов спасатели достали 7 человек, в том числе 3 детей. Позже под завалами обнаружили тела двух женщин.

В результате взрыва также выбило окна в нескольких соседних домах и близлежащей школе. Поскольку ученики еще не вернулись с каникул, там никто не пострадал.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: