В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие

В Польше на автостраде возле Тарнова микроавтобус с украинцами попал в ДТП.
Местные СМИ сообщают, что впереди автобуса ехал грузовик, водитель которого резко затормозил.
К сожалению, автомобили столкнулись, после чего автобус опрокинулся на бок.
К сожалению, в ДТП погиб 13-летний мальчик, еще одна женщина, 6-летний ребенок и мужчина травмированы.
Младший бригадир и спикер пожарной службы в Тарнове Марцин Опела сообщил, что мальчика раздавил автобус, он погиб на месте.Елизавета Бельмас
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