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В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие

Сегодня 18:13
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В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП. Погиб 13-летний ребенок.

В Польше на автостраде возле Тарнова микроавтобус с украинцами попал в ДТП.

Местные СМИ сообщают, что впереди автобуса ехал грузовик, водитель которого резко затормозил.

К сожалению, автомобили столкнулись, после чего автобус опрокинулся на бок.

К сожалению, в ДТП погиб 13-летний мальчик, еще одна женщина, 6-летний ребенок и мужчина травмированы.

Младший бригадир и спикер пожарной службы в Тарнове Марцин Опела сообщил, что мальчика раздавил автобус, он погиб на месте.

Новости Днепра про В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие

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Новости Днепра про В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшиеУкраїнська Новости Днепра про В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшиеРусский

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