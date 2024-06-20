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В Польше автобус с 58 украинцами слетел в кювет: много пострадавших

Сегодня 12:16
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В Польше перевернулся автобус с украинцами.

Новости Днепра про В Польше автобус с 58 украинцами слетел в кювет: много пострадавших

Польский автобус ехал из Киева в Варшаву. Внутри находились 58 украинцев. На национальной дороге № 17 в Закреке возле польского города Красностава автобус съехал в кювет, а затем перевернулся на бок.

Новости Днепра про В Польше автобус с 58 украинцами слетел в кювет: много пострадавших

Об этом сообщили в RMF FM со ссылкой на данные люблинской полиции.

Пострадали 14 человек, среди которых 2 детей. Тринадцать пассажиров госпитализировали в больницы в Красноставе, Замостье, Свиднике и Люблине.

Правоохранители отмечают, что водитель был трезв.

В настоящее время перекрыт участок национальной дороги между Пясками и Красниставом. Полиция ввела посменное движение.

Напомним, что 17 июня в румынском уезде Констанца произошла авария с участием автобуса, внутри которого находились 57 граждан Украины, 42 из них — дети.

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