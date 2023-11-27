В поезде Днепр-Киев умер мужчина.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что, по предварительной информации, причина смерти – передозировка наркотическими препаратами.
Установили ли личность погибшего – пока неизвестно.
Все обстоятельства инцидента будут выяснять правоохранители.
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