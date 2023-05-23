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В поездах Укрзализныци создадут женские купе: пока в тестовом режиме

Сегодня 14:48
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Раздельных вагонов пока не будет, но будут отдельные купе для женщин.

Новости Днепра про В поездах Укрзализныци создадут женские купе: пока в тестовом режиме

В Укрзализныце сообщили о создании отдельных купе для женщин. Для этого выберут несколько поездов на маршрутах дальнего сообщения, пассажиры которых проводят в пути много времени. Так, компания ответила на недавнюю петицию с просьбой ввести женские вагоны в поездах.

Как отметили в Укрзализныце, разрабатываются IT-решения и будут внесены соответствующие изменения в нормативные акты. Перед использованием нового сервиса компания проведет консультации с юристами, международными и украинскими общественными организациями.

Когда запустят сервис

Когда можно будет протестировать сервис, пока не уточняется, но известно, что сначала он будет работать в пилотном формате в течение нескольких месяцев. Введут их на постоянной основе только если будет спрос. То есть если они будут популярными, то позже появятся в каждом поезде.

В компании напомнили, что в 2010 году такую услугу ввели, но отменили из-за малого спроса. Тогда выбрать женское купе можно было только купив билет в кассе. В этот раз воспользоваться новой услугой можно будет, купив билет в собственном мобильном приложении Укрзализныци.

Что предшествовало

Ранее на сайте Кабмина появилась петиция с просьбой создать отдельные вагоны для женщин, в поездах дальнего сообщения. Автор обращения утверждала, что женские вагоны нужны для безопасности, ведь часто пассажирки сталкиваются с домагательствами со стороны мужчин. Кроме этого, раздельные вагоны в поездах, которые следуют более 6 часов, удобны для людей обоих полов, ведь во время таких путешествий есть потребность в смене одежды.

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