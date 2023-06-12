В поездах, курсирующих через Днепр, запустили женские вагоны: цены

"Укрзалізниця" уже начала тестировать женские купе.

Так, на поезд «Трускавец-Днепр» на 30 июня и 1 июля можно купить место в женском вагоне – как из Днепра в Трускавец, так и в обратном направлении.

Цена в приложении «Укрзалізниці» значится 678 грн 30 июня и 624 1 июля. На другие дни женских вагонов пока нет.

Напомним, на сайте Кабмина 15 мая появилась петиция о введении в поездах “Укрзалізниці” отдельных вагонов для женщин и мужчин. Эта петиция быстро набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.

Со своей стороны председатель правления АО “Укрзалізниця” Евгений Лященко заявил, что компания активно работает над вопросом усиления мер безопасности в пассажирских поездах, а потому рассматривает возможность введения женских купе.

Обновлено: в пресс-службе “Укрзалізниці” подтвердили эту информацию и отметили, что продажа билетов на женские купе будет происходить исключительно в мобильном приложении.

Поезда с доступными для покупки женскими купе будут соответственно маркированы в приложении, а посадка в такие купе будет открыта исключительно женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет. Стоимость проезда в женских купе не отличается от обычной, количество билетов на один заказ так же ограничено четырьмя, – говорится в сообщении.

Во время пилотного периода женские купе будут доступны на 4 рейсах дальнего сообщения:

№81 Киев – Ужгород;

№41 Днепр – Трускавец;

№75 Киев – Кривой Рог;

№15 Харьков – Ясиня.

Женские купе в этих поездах уже в продаже на поездки от 30 июня.

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