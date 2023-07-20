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В поездах, курсирующих через Днепр, появятся игры

Сегодня 14:54
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В некоторых поездах, которые, в частности, курсируют через Днепр, можно поиграть в настольные игры.

Новости Днепра про В поездах, курсирующих через Днепр, появятся игры

Об этом сообщили в телеграмм-канале Укрзализныци.

Бесплатная игротека завтра появится в поезде №86 Запорожье — Львов через Днепр. На борту есть шахматы, шашки, нарды и эксклюзивная настолка «Железная дорога». Для того чтобы поиграть, обратитесь к проводнику, который даст вам игры.

Единственное условие – вернуть их после использования, чтобы другие тоже могли интересно провести время в пути.

Ранее игры появились на маршрутах №23 Киев — Хелм, №81 Киев — Ужгород, №53 Киев — Перемышль и №67 Киев — Варшава, которые имеют на борту настольные игры — шахматы, шашки, нарды и эксклюзивный стол «Железная дорога».

Новости Днепра про В поездах, курсирующих через Днепр, появятся игрыУкраїнська Новости Днепра про В поездах, курсирующих через Днепр, появятся игрыРусский

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