В поездах, курсирующих через Днепр, появятся игры

Об этом сообщили в телеграмм-канале Укрзализныци.
Бесплатная игротека завтра появится в поезде №86 Запорожье — Львов через Днепр. На борту есть шахматы, шашки, нарды и эксклюзивная настолка «Железная дорога». Для того чтобы поиграть, обратитесь к проводнику, который даст вам игры.
Единственное условие – вернуть их после использования, чтобы другие тоже могли интересно провести время в пути.
Ранее игры появились на маршрутах №23 Киев — Хелм, №81 Киев — Ужгород, №53 Киев — Перемышль и №67 Киев — Варшава, которые имеют на борту настольные игры — шахматы, шашки, нарды и эксклюзивный стол «Железная дорога».
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